業務員開車突心肌梗塞 送醫中醒來才知車禍

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）47歲邱姓男子日前開車突然胸悶一陣暈眩昏迷，醒來時人在救護車上才知自己車禍，急診檢查發現左冠狀動脈主幹阻塞，確定心肌梗塞，經緊急裝置心臟支架，打通血流，幸運搶回一命。

衛福部台中醫院今天召開記者會，心臟內科醫師黃聖瑋指出，邱姓男子為業務員，去年底上班開車途中發生車禍，到院進行腦部斷層掃描時，發現頭部有5公分撕裂傷合併腦部挫傷，心電圖也出現異常，懷疑是心肌梗塞併發心律不整昏迷導致車禍，心導管檢查，發現左側冠狀動脈主幹完全阻塞。

邱男清醒後表示，他沒有高血壓病史或家族史，平常健檢只有膽固醇偏高，坦言菸齡超過20年，平均每天1包菸也有喝酒。車禍當天上班開車途中突感胸悶、暈眩，醒來時人已經在救護車上，才知道發生車禍。

黃聖瑋指出，心肌梗塞高危險群包括抽菸、糖尿病、高膽固醇、高血脂、生活或工作高壓族群，好發年齡40至50歲間，但發病的年齡層近年有下降的趨勢，門診已出現有30歲以下的年輕人。

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黃聖瑋提到，心肌梗塞除高血脂家族史，最主要的原因就是抽菸，抽菸者罹患心肌梗塞的機率比一般沒有抽菸者，高2至7倍。他建議患者康復後要戒菸，患者出院後就戒菸。

黃聖瑋提醒，心臟疾病近3年都高居國人十大死因的第2名，僅次於癌症，其中心肌梗塞高死亡率不可不重視；他提醒民眾，平時應養成正常生活習慣，適度運動、飲食少油少鹽，萬一身體出現呼吸喘、胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀應盡速就醫，避免延誤治療先機。（編輯：謝雅竹）1130816