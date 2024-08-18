內政部號召成立「東沙突棘隊」 搶救珊瑚礁生態

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）棘冠海星入侵東沙環礁國家公園海域，為爭取珊瑚生存機會，內政部等單位跨部會合作，並徵集全台潛水好手成立「東沙突棘隊」，今天舉行誓師儀式，未來將前往東沙環礁現場移除棘冠海星。

內政部長劉世芳今天出席在高雄展覽館舉辦的「東沙突棘隊」成立誓師大會。劉世芳表示，今天召集守護珊瑚的勇士完成誓師儀式，未來將前往東沙環礁現場移除棘冠海星，目前下半年預計會再進行10個梯次清除作業，每梯次為期1週。

劉世芳表示，此次行動是跨部會合作，國防部、海委會、農業部支援，並借重中央研究院、台灣珊瑚礁學會、國立中山大學的專業，及全台潛水高手共同出擊，相信眾志成城的力量可以有效搶救東沙珊瑚，還海洋一片璀璨光景。

內政部國家公園署海洋國家公園管理處說明指出，棘冠海星成體以珊瑚蟲為食，是生態系中的一分子，在海洋生態穩定平衡的時候並不會造成危害。

然而，因為氣候、污染、幼體食物增加及天敵減少等因素，造成棘冠海星族群大量增加時，即可能因大量啃食珊瑚而導致珊瑚礁生態的崩解。此時須透過人為介入，抑制棘冠海星族群，同時監測海洋環境，才能有效保護珍貴的珊瑚生態。

海管處表示，近年持續監測東沙棘冠海星數量，今年6月，在中研院研究團隊協助下，確認其分布熱區達到每100平方公尺20至30隻，內政部隨即策劃應對，大力推動「東沙突棘隊」行動的進程。

海管處指出，7月10日發出徵集全台潛水好手訊息後，11天內就收到436人報名；7月30日公布102名志工名單。另外也邀請NGO、中央研究院生物多樣性中心、國立中山大學東沙研究站等計39人，共同組成141人的「東沙突棘隊」。

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內政部表示，近年棘冠海星肆掠全球珊瑚礁，澳洲大堡礁、日本沖繩及南海周邊國家都已深受其害，而今台灣海域也受到威脅。雖然學界尚在釐清棘冠海星大爆發原因，以密集的人力清除作業雖然只能治標，但卻是目前最有效的控制方式。

海管處表示，「東沙突棘隊」選取棘冠海星的天敵「大法螺」作為精神象徵，也是此次活動頒授的重要信物。希望「東沙突棘隊」的每名勇士都有如大海螺一般，能成功控制棘冠海星數量，守護海洋生態。（編輯：謝雅竹）1130818