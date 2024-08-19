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防電動車火災 新北公有停車場設防火毯一鍵通報

2024/8/19 16:57（8/19 17:06 更新）
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新北市政府交通局19日指出，日前國外發生嚴重電動車火災事件，為預防意外發生，將在全市公有停車場配置防火毯及24小時ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，強化消防安全。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年8月19日
新北市政府交通局19日指出，日前國外發生嚴重電動車火災事件，為預防意外發生，將在全市公有停車場配置防火毯及24小時ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，強化消防安全。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年8月19日
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（中央社記者高華謙新北19日電）為預防電動車起火意外，新北市交通局指出，規劃於2024年底前在全市公有停車場配置防火毯及24小時ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，加強防災安全。

新北市交通局長鍾鳴時今天透過新聞稿表示，近年電動車大幅成長，綠色運具已成未來交通發展新趨勢與重要指標，有鑑於韓國仁川市日前發生嚴重電動車火災事件，電動車消防安全再度引發社會關注。

交通局指出，新北市配合經濟部、交通部發展電動車及充電樁相關政策，引進民間資源投入公有停車場充電樁建設，並與民間企業合作建置公有停車場智能充電平台APP（應用程式），民眾可透過APP看到充電位置、規格、費率及即時狀態等。

交通局表示，計畫2024年底前在每座公有停車場內設電動車專用防火毯，也會在公有停車場管理室設置24小時的ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，管理員只要發現電動車相關事故，按下通報鍵後，相關單位就會了解並派員處理，管理員此時更可專心疏散民眾，避免為了多方聯繫而疲於奔命、耽誤黃金疏散時間。

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鍾鳴時指出，交通局在去年元旦啟用的新莊運動公園地下停車場即率先導入熱顯像儀、低壓細水霧消防設備、防火毯，透過熱顯像儀24小時偵測車體溫度，若電動車溫度高於預設定值，熱顯系統將即時通報服務中心。

鍾鳴時表示，若偵測到火源，也會在5秒內啟動低壓細水霧消防灑水設備，連接自來水源，持續給水滅火，避免因熱失控導致火勢蔓延至鄰近車輛。（編輯：戴光育）1130819

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