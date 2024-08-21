門諾醫院周奎學推行永續 獲台灣傑出永續青年獎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）門諾醫院公共事務部主任周奎學榮獲第4屆「台灣傑出永續青年獎」第一名，醫院全體引以為傲。院長莊永鑣說，以此為激勵，攜手共進，持續為社會帶來正面影響，造福更多人群。

由台灣永續能源研究基金會主辦的2024年台灣傑出永續青年獎，以「永續先鋒 青年領航」為主題，旨在表揚永續發展領域中有卓越貢獻的青年領袖。周奎學在「良好健康與福祉」、「優質教育」、「永續城市與社區」以及「和平正義與有利的制度」等永續績效推行事蹟有出色表現，從眾多候選人中脫穎而出，榮獲此獎殊榮，並於8月初舉行的2024第三屆亞太永續博覽會中受獎。

莊永鑣指出，這份榮譽不僅是對周奎學個人努力的肯定，更是對台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院在承擔社會責任、履行醫療使命方面持續努力的高度認同。

門諾醫院表示，現年39歲的周奎學，在過去15年中，投身於救護志願服務與急救教育訓練，即使在罹患淋巴癌二期期間，仍不間斷地投入教學與第一線救護工作。他曾幽默地說，因化療藥物影響而經常頂著光頭教課，結果被誤以為是當兵的人，說他是用生命來推動急救教育一點也不為過。

如今癌症已經治癒，周奎學仍然堅守初衷，持續在救護這條路上努力不懈。服務範圍廣及花蓮縣及連江縣（馬祖），指導超過3000人次，涵蓋原住民、身障弱勢群體與外籍移工。他不僅在各地推動急救教育，更編製泰語急救資料，致力於提供完整且平等的急救教育資源，降低非傳染性疾病與交通事故的傷亡率，積極實踐永續發展目標。

周奎學在門諾醫院服務超過10年，積極串聯機構資源，安排多場社區衛教活動，將醫療團隊帶入偏鄉地區，推廣健康專業知識。他還聯繫門諾醫院與消防局，共同推動山區災難救援合作，確保醫院能作為應變場域，協助救難單位在緊急狀況下進行人命救援工作，從而減少災難中的傷亡。

此外，周奎學也在法律專業上，獲聘協助法院調解工作，並將其調解經驗與社區居民分享，提高民眾對生活中法律知識的認識，同時致力為民眾提供公平的法律調解途徑，確保每個人都能在面對法律問題時獲得平等對待。

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此次獲獎，周奎學表示，這份榮譽除了是對他個人的莫大鼓舞，更希望透過這個獎項，提醒大家持續關注急救教育的重要。他說，他的生命因為堅持這份使命而變得更有意義，他會將這份初衷延續下去，讓更多人能夠因為學會急救技能而保護他人，改變命運。

門諾醫院指出，周奎學的榮譽不僅是個人的成就，也是對醫院堅持社會責任的肯定。院方將持續致力於社會責任與永續目標的實踐，透過醫療與教育的雙重努力，為社會帶來更廣泛的影響。（編輯：李淑華）1130821