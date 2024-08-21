2024高雄文藝獎出爐 5名得主獲50萬元獎金

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高市府今天公布「2024高雄文藝獎」名單，分別為黃冬富、吳錦發、卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端、紀華麟與巴洛克獨奏家樂團等5名得主。市府預計11月舉行頒獎典禮，得獎人可獲50萬元獎金。

高雄市長陳其邁說，今年5名得獎者專注於各自藝文領域，均是在地深耕多年的藝術家與演藝團隊，累積深厚成就並持續創作，同時提攜後進，不遺餘力，具有在地性、特殊性及影響力等特質，貢獻卓著，實至名歸。

高雄市文化局長王文翠透過新聞稿介紹得獎者，教授黃冬富一生投入美術史研究、藝術教育與創作，為南部美術史建立扎實基礎。資深作家吳錦發從事文學創作逾40年，書寫主題多元，極具有在地及國際影響力。布農族詩人卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端堅持用母語從事文學創作，致力於部落文化資產保存與教育。

藍色狂想創辦人紀華麟，長期不畏艱難地投入流行音樂產業界，為高雄獨立樂團與流行音樂環境奠基。成立20年的巴洛克獨奏家樂團則積極從事音樂推廣與民謠保存，國內外巡演從未間斷，藝術能量蓬勃。

文化局表示，高雄文藝獎宗旨是表彰從事文化藝術創作工作具有特殊貢獻成就，或長期致力於推動高雄地區文化發展者，今年共受理37件推薦案。

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評選會議由高市府副秘書長張家興主持，邀集藝文界盧明德、劉富美、鄭家鐘、蔡素芬、李金鴦、林生祥、王御風等與文化局副局長簡嘉論等人擔任委員，經熱烈推薦、審慎討論及不記名投票後，評選出5名得主。

評審團認為每名受推薦者都是推動高雄成為文化城市的功臣，但評選難免遺珠之憾，黃冬富等人分別具有在地深耕、影響力及特殊性等特質，足堪為文藝獎得主。（編輯：黃世雅）1130821