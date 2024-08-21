強震風災來襲成孤島 花蓮和平村長感謝各界援助

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）0403地震及颱風接連重創花蓮，全聯慶祥慈善事業基金會攜手基督教芥菜種會，以火車及人力接龍方式，將物資送進秀林鄉和平村，村長董蓮怡感謝各界援助，讓孤島挺過災情。

位在秀林鄉和平村的和仁部落，因強震、天災造成鐵公路中斷數天，部落村民瀕臨斷糧、缺水，至今下大雨還得撤離至收容中心。

和平村長董蓮怡說，很感謝全聯跟芥菜種會第一時間協助，以火車及人力接龍，將物資送進災區，讓村民不會餓肚子；強震後山區土石鬆動，只要大雨就可能發生土石流，和平村仍像孤島，就醫、買東西都不方便。

董蓮怡說，鐵公路搶通仍可能因為大雨中斷，只要天氣預報會降雨，洗腎村民就得提前到花蓮市住，最久住了2週才等到道路穩定開放；遇到路斷，送藥、食材或物資的都進不來，希望全聯可以到和平村設點，未來發生災害可就近添購物資。

原訂7月舉辦的捐贈儀式，因接連天災延後至今天在花蓮舉行。全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君致詞說，0403地震發生後，基金會撥出約新台幣1000萬救助金給提供557戶房屋受損戶救助金，作為緊急救助，加上芥菜種會協助將物資送進和平村。

張宜君說，企業做得再多，都比不上在地芥菜種會做得多，重建之路需要各界的幫忙，這次捐贈市值140萬物資到全台10處備災儲糧點，希望有更多民眾、企業支持芥菜種會。

芥菜種會執行長李肇家說，強震、風災後，持續透過「以工代賑」提供因震災失業的民眾，如遊覽車司機、飯店廚師等民眾工作機會，截至7月底提供逾7000小時工作時數。

芥菜種會指出，這次獲全聯慶祥慈善事業基金會捐贈物資，已於3月分送至全台10處備災儲糧點，花蓮據點為瑞穗鄉奇美部落，也會因應災情狀況，及時將物資分送到需要的災區。（編輯：黃世雅）1130821