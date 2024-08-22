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暑假是機車考照高峰 北市續推補助與安駕訓練

2024/8/22 13:31
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市交通局表示，現在暑假正是機車考照高峰，持續推廣機車駕訓補助，並鼓勵取得駕照的民眾再參加道路安駕訓練，完成後除了享額外補助，還有機會獲50頂全罩式安全帽。

北市交通局說今年為北市交通安全年，現值暑假期間，正是機車考照的高峰期，雙北市政府交通局持續推廣機車駕訓補助政策，提供額外補助，鼓勵民眾踴躍參加機車駕駛訓練。

此外，北市府配合交通部公路局推動「道路安駕訓練」補助計畫，取得機車駕照後，再至駕訓班參加「道路安駕訓練」完成者，可獲得額外補助。社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）為支持這項計畫，即日起將贈送50頂全罩式安全帽。給取得機車駕照並完成「道路安駕訓練」課程的民眾。

北市府說，這是第2年與TBAF合作舉辦「不酒駕 我行」記者會，宣布達到25萬人支持「不酒駕 我行」，並於今年擴大深化為「我宣誓2.0」及「青年機車安全」，向社會大眾宣誓杜絕酒駕行為及共同守護青年機車安全的決心。

台北市長蔣萬安今出席活動並致詞表示，根據統計，18至24歲的年輕人機車事故比例較高，市府加強宣導年輕族群遵守交通規則的重要性，強調不酒駕、不無照駕駛、不競速。

蔣萬安並表示，他上任以來致力於行人安全，尤其關注以往因城市規劃以車為本所遺留下的問題，如行人道上充滿變電箱、消防栓、路樹等障礙物，上任後成立府級行人友善專案小組，持續推動各項行人友善措施。

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蔣萬安說，今年初他要求交通局及工務局將原本規劃的交通友善工程縮短至3年內完成，並借鑑國外經驗在大安區大學里設置了交通友善示範區，這項政策也吸引其他里一起響應。

蔣萬安強調，市府團隊從5大面向著手， 包含「完善人行環境」、「強化運輸管理」、「全齡交通安全教育」、「加強執法」以及「形塑道路安全文化」，並制定21項交通安全年工作重點。（編輯：張銘坤）1130822

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