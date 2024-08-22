南投辦銀養小學堂趣味賽 助長輩獲更好營養照顧

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣衛生局今天舉辦銀養小學堂趣味競賽，題目涵蓋營養、飲食、疾病、廚房知識；有參賽者說，會將所學用在社區據點，提升餐點及廚房衛生品質，讓長輩得到更好營養照顧。

南投縣政府社會及勞動處統計至今年6月底，縣內55歲以上銀髮族17萬9333人，占全縣人口數37.8%；為提升銀髮族健康與生活品質，南投縣政府衛生局今天在南投縣身心障礙福利中心舉辦「銀養小學堂」活動，透過青銀共學，讓長者及照顧者在趣味中學習營養知識。

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衛生局表示，競賽分為初賽及決賽，每組由2至3人組成包含長者，參賽者須在時間內回答問題，題目涵蓋營養、飲食、疾病、廚房知識等，20隊、53名參賽者年齡從4歲到82歲橫跨好幾個世代，眾人透過趣味競賽學習實用營養知識，並在互動中提升社交能力，還能賺獎金。

衛生局長陳南松說，為提升高齡者飲食營養，衛生局成立社區營養推廣中心，由社區營養師設計互動式教案，深入社區辦理419場營養講座，共1萬2454人次參與課程，並輔導254家餐飲業者、社區供餐據點提供高齡友善餐點、辦理56場社區營養種子師資培訓課，提升據點廚房志工及照服員營養照顧能力。（編輯：陳仁華）1130822