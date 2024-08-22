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新北維持教師節1000元禮券 不跟進台北市獎勵金

2024/8/22 17:31
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府教育局今天表示，為感謝教師辛勞，每年發放教師節1000元禮券多年，1年耗資新台幣3700萬元；今年持續維持這個金額，是全國第2高金額；未來將視財政狀況爭取福利。

台北市府教育局宣布敬師獎勵金提高至新台幣2000元，預計近3萬名正式及代理教師受惠，以感謝作育英才的教師們。

聯合報報導，台北市府秘書長李泰興出席「敬師月」活動時表示，一定要尊敬老師，「因為我太太就在當老師」，他更不忘為在新北教書的夫人爭取福利，喊話新北市也應「見賢思齊」。

對此，新北市府教育局下午回應中央社記者詢問表示，新北為感謝教師辛勞，已維持發放教師節禮券超過10年，今年依舊維持發放1000元禮券。

教育局說，包含正式教師、代理教師等，每年共發放人數約3萬7000人左右，也就是說，敬師禮券每年花費3700萬元，未來將視整體財政預算評估，為教師爭取各項福利。

教育局表示，以往，新北市敬師禮券1000元是全國最高金額，各學校都是發放禮券。今天北市宣布敬師獎勵金提高至新台幣2000元，新北成為第2高金額。（編輯：方沛清）1130822

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