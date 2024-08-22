中秋原物料上漲 高雄飯店月餅禮盒售價未漲搶市

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）中秋節將至，高雄各飯店紛紛推出中秋月餅禮盒，今年原物料上漲，但業者多未漲價，希望銷售穩定成長。其中漢來美食、高雄萬豪酒店已熱銷一空，林皇宮則目標今年銷售創新高。

今年中秋月餅原物料成本微幅上漲，但高雄包括林皇宮、漢來美食、高雄萬豪酒店、高雄翰品酒店等中秋月餅禮盒價格均未調漲，希望銷售業績能穩定成長。

高雄林皇宮推出連續4年均熱賣超過5萬顆的純手工自製的樂舞松子蛋黃酥禮盒。林皇宮總經理柯光龍向中央社記者表示，在各類原物料成本上漲情況下，高雄林皇宮除了維持產品的美味與食材品質，仍堅持不調漲。

樂舞松子蛋黃酥禮盒早鳥優惠，即日起至9月7日，12入優惠價新台幣931元；8入780元，10盒打95折、優惠價每盒741元，100盒以上打9折。柯光龍說，過去曾年銷售最多7萬顆，今年希望能創下銷售9萬顆的新高紀錄。

漢來美食則於7月9日起就開始販售中秋月餅禮盒，共推出「情月典藏」、「情月風雅」2款月餅禮盒，售價分別為1880、1380元，維持與去年同價搶市。今年共推出6萬1000盒，目前已銷售一空，蟬聯全台飯店業月餅銷售冠軍。

漢來美食今天表示，為滿足消費者送禮需求，加碼再推出「旺月蛋黃酥禮盒」，由五星漢來大飯店糕餅小舖出品，每盒售價980元。

高雄萬豪酒店推出「月映丹秋」中秋禮盒，內含3款奶皇月餅及3款廣式月餅，每盒售價1680元，共推出1萬7000盒，上週均已售罄。

高雄翰品酒店今年推出「雲朗迎月」月餅禮盒，內含棗泥蛋黃、鳳梨核桃、桂圓紅棗、福圓鐵觀音茶4種口味，每盒售價880元，可飯店現場及網路購買。訂購10盒以上，提供台灣本島單一地點免運費服務。

義大世界內的義大皇家酒店及天悅飯店聯名推出「義大詠月禮盒」，天悅飯店另推出4款「星悅」系列禮盒，目前銷量已高達9成。

家樂福則推出「饗月中秋」月餅活動，現場購買或預購月餅商品，每滿2000元就送200元現金折價券，10年來熱銷逾百萬顆的家樂福烏豆沙蛋黃酥禮盒持續販售中。（編輯：李淑華）1130822