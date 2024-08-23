南投攜手雲林推農產碳足跡盤查 助農業低碳發展
2024/8/23 12:58（8/23 13:51 更新）
（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）透過南投縣政府、雲林縣政府、數位發展部等單位支持，魚池鄉農會日月潭紅茶台茶18號、玉美生技牛番茄、台灣生菜村結球萵苣加入碳足跡盤查，踏出減碳第一步，以利農產銷售。
農產品從種植、運輸到銷售都會有碳排放，為進一步減碳，南投縣政府、雲林縣政府、玉美生技公司、國興資訊公司爭取數位發展部數位產業署普及智慧城鄉生活應用計畫，以南投縣魚池鄉農會日月潭紅茶台茶18號、玉美生技牛番茄、台灣生菜村結球萵苣，進行IOS14067產品碳足跡盤查及碳足跡認證，推動農業低碳發展。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
玉美生技公司今天在魚池鄉農會辦理農產低碳盤查認證交流會，玉美生技協理葉乃嘉說，以溯源農糧產品追溯系統為基礎，建立農產品從種植、生產、加工、包裝材料、運輸到使用方式，所排放的二氧化碳進行總量計算，未來進一步針對每道程序提供合適減碳建議。
葉乃嘉表示，針對農產品建構雲端碳足跡資料庫，並運用AI模型技術發展農作物碳足跡盤查、碳足跡認證報告、精準用藥用肥、即時菜價監控、種植統計與預估產能、農事田間警示等創新應用。另外，團隊建立雲端碳足跡履歷並整合第三方驗證機構可進行線上查證，以增強可信度和公正性，盼更多農業企業加入。（編輯：李錫璋）1130823
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。