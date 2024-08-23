防敬老愛心卡搭計程車遭盜刷 南投縣府加強查核

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣敬老愛心卡可搭特約計程車，為避免盜刷卡片、假借特約車隊名義誘騙民眾搭乘等情事，縣府將透過定位紀錄稽核交易資料、調查異常交易、要求車隊核銷時提供行車軌跡。

南投縣政府社會及勞動處今天發布新聞稿表示，敬老愛心卡搭乘特約計程車補助政策上路後，陸續傳出有盜刷卡片、假借特約車隊名義等違法情事，為防止弊端，將透過衛星定位紀錄稽核交易資料，調查異常交易數據，並要求車隊核銷時提供行車軌跡資料比對。

縣府社勞處表示，為避免補助敬老愛心卡搭特約計程車美意因惡意影響而大打折扣，若查獲計程車司機假借特約車隊名義，以詐欺方式誘騙民眾搭乘，將移送警政及交通主管單位處理，提醒計程車駕駛勿以身試法。

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社勞處表示，南投縣敬老愛心卡僅限本人使用，每月補助1000點，月底點數未用完無法累積；另外，建議民眾搭乘特約計程車時記下所屬車隊、車牌號碼、司機姓名、乘車時間等搭乘資訊，若遇交易糾紛等問題可依搭乘資訊向計程車隊或縣府社勞處申訴。

社勞處指出，今年7月起特約計程車隊達9家，共約4500輛計程車安裝設備可用敬老愛心卡刷卡，民眾可辨識愛心卡特約車隊貼紙持卡使用服務，每趟車資最高補助100點（元），每天最多刷4趟，可從每月1000點補助扣抵，不足額以卡片儲值扣款或支付現金。（編輯：蕭博文）1130823