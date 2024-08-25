台日大港水果祭100攤高雄登場 首日湧4.5萬人潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）台日大港水果祭昨天首日登場，100個台日出攤品牌，新鮮直送的台日水果買氣旺，吸引約4.5萬人潮湧入高雄流行音樂中心海風廣場，共同體驗結合台日農產及文化的夏日祭典。

高雄市政府與日本台灣交流協會攜手主辦「2024台日大港水果祭」，於24日、25日於高雄流行音樂中心海風廣場舉行。高雄市行政暨國際處今天新聞稿指出，台日大港水果祭昨首日吸引約4.5萬人潮湧入，新鮮直送的台日水果買氣旺。

行政暨國際處長張硯卿說，高雄市政府與日本台灣交流協會攜手合作，透過台日大港水果祭推廣台日優質農產品，也期望深化台日友好情誼。今天是水果祭最後一天，仍有精彩互動遊戲及限量禮品等，提醒民眾不要錯過。

台日大港水果祭有台灣和日本直送的新鮮水果，麝香葡萄、水蜜桃皆為熱賣品項；來自日本的新鮮果物日商日本農業股份有限公司、日本青果物輸出促進協議會，都吸引許多民眾搶購日本空運直送水果。

此外，日本連鎖超市LOPIA的攤位則以草莓、芒果煉乳刨冰吸引排隊人潮；新潟觀光物產以日本米捏製美味飯糰，吸引民眾品嚐。藝人田中千繪等人也擔任「一日店長」，炒熱現場氣氛。

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行政暨國際處表示，水果祭除了有新鮮水果，還有多元互動遊戲，包括機智問答、積木拼圖等，讓民眾更加了解台日水果知識，並贈送限量小物；另外，只要填寫問卷、追蹤主辦單位臉書也可至服務台兌換禮品。

行政暨國際處指出，今天是台日大港水果祭最後一天，日本盆舞也將壓軸登場，由日本達人帶領民眾一起在海風廣場跳盆舞，享受日式夜間祭典氛圍。（編輯：李淑華）1130825