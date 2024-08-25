蘇巧慧新店辦親子活動 400民眾歡樂看戲

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天於新店十四張歷史公園舉辦「劇團FUN瘋日」，吸引民眾逾400人到場親子同樂，一起欣賞天馬戲創作劇團的熱鬧演出。

蘇巧慧表示，從8月起主動出擊，舉辦青年講座及親子活動，今天是與黨籍新北市議員陳永福、陳乃瑜合作，邀請在地「天馬戲創作劇團」演出，希望為優秀在地民代搭建舞台，讓更多人看見他們。

陳永福表示，在十四張地區的央北重劃區，人口持續進駐，他在議會持續督促教育局規劃大豐國中小，希望不只解決學子就學問題，同時興建地下停車場，解決地方停車位不足的問題。

陳乃瑜針對巴黎長榮桂冠酒店因未掛中國國旗遭大陸網民批評一事表示，中國在世界各地用以商逼政的方式，這是任何民主國家都無法接受的，也更證明台灣的自由、民主重要與難能可貴。

蘇巧慧強調，黨部會持續前進新北其他沒有民進黨中央層級民意代表服務的選區，爭取更多人的認同，強化民進黨在新北的民主力量。（編輯：方沛清）1130825