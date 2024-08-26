新北114年度總預算2231億 再創新高

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府114年度總預算案出爐，繼今年預算突破2000億元，明年因應長照等社福政策及公務人員加薪等支出，歲出規模逾2231億元，再創新高。將送市政會議討論後送議會審查。

新北市議會今天召開程序委員會，確認將於9月24日召開定期會，進行市府114年度總預算案審查。同時，市府已於近期完成總預算案編列，將於28日送市政會議討論後送議會審查。

市府指出，近年為新北市軌道建設高峰期，且因人口老化長照等各項社會福利支出增加，及配合中央托育、長期照護等政策，導致市政府支出攀升，其中，因應公務人員加薪就需增編20餘億元預算，預估明年度歲出將較今年增加106億餘元。

據了解，新北市總預算案從110年度歲出1801億餘元逐年增加，113年度突破2000億元來到2124.85億元，114年度歲出規模達2231.13億元，再創新高。

另外，根據新北市審計處112年決算審查報告，市府財政缺口居高不下，112年度累計預算短絀 819億餘元，加計 1 年以上公共債務未償餘額 1008 億元，財政缺口仍高達 1828 億餘元。

審計處報告，以 108 至 112 年度自籌財源占歲入比率為57.90%、58.21%、58.57%、54.37%、47.97%，扣除中央統籌分配稅及補助及協助收入，市府自籌財源占歲入比率已低於5成，顯示新北市各項施政推動所需財源，仍仰賴中央挹注，不利財政自主性，應研謀改善，以強化財政結構。

新北市議會民進黨團副召集人張錦豪表示，市府有很多局處預算都藏在基金中，若未經局處明確說明，確實很有效監督，如今，市府總預算案規模再次逾2000億元，黨團一定會嚴加審查，為民眾看緊荷包。

議會國民黨團書記長陳偉杰表示，市府持續推動重大建設及各項政策，以提升市民醫療及社福等服務，預算也會隨之增加，但重點是市民的納稅錢都要花在刀口上，為了讓預算能好好運用，黨團一定會嚴加監督。

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市府官員表示，從110年度到112 年度連續 3 年有歲入歲出賸餘，分別是16億餘元、29億餘元、 8 億餘元，顯示各局處撙節開支及開源節流已有成效。

市府官員強調，114年度歲入2096.13億元，較113年度1988.85億元增加107.28億元，歲入歲出差短135億元，也較113年度136億元減少1億元。未來將在堅守財政紀律下，持續透過各項開源節流措施，提升自籌財源，以強化財政結構。（編輯：張銘坤）1130826