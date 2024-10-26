新北萬聖節板橋商圈變裝搞鬼 復古主題懷舊風情

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北萬聖節活動「府中搞什麼鬼」今天下午在板橋府中商圈登場，許多親子搞怪鬼裝扮上街遊行，麥當勞叔叔、關雲長、電影蜘蛛人角色都上場，主題以復古造型回味百年前板橋風情。

新北市經濟發展局整合文化局、市場處及府中商圈，推出「2024府中奇幻城」系列活動，經濟發展局長盛筱蓉表示，盼整合公私資源擴大效益，進而創造庶民經濟，現場也邀花蓮觀光產業設攤，盼望復甦花蓮經濟。

盛筱蓉下午以一襲白衣紅花復古旗袍裝扮登場，盤起髮髻，展現30年代的風華。參加的來賓有人裝扮清代官員服飾，新北市長侯友宜身穿英倫風貝雷帽，一襲白襯衣吊帶裝，化身為偵探。

今日踩街遊行與變裝比賽，記者現場觀察，有競賽者將兒童裝扮成小新娘，由女殭屍推著轎子遊街。市場復古小攤還有裝置藝術及DIY體驗、討糖活動。

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經發局指出，遊行以復古服裝為主題，要凸顯生動的互動表演，帶領大家穿梭時空，感受台灣多元文化的精彩。變裝比賽分為變裝達人組及童趣親子組，都不限主題，讓參賽者自由發揮創意，展示絢麗及搞怪的變裝秀。

侯友宜在沿街發糖果前致詞表示，板橋區古稱為「枋橋」，這次以復古風凸顯萬聖節活動主題，盼望活動串連新城區與舊城區，帶動府中商圈發展，也可以幫花蓮振興經濟。（編輯：戴光育）1131026

2024「府中搞什麼鬼」萬聖節變裝遊行活動26日下午在新北市板橋區府中商圈熱鬧登場，其中變裝比賽變裝達人組不限主題，鼓勵民眾自由發揮，帶來古靈精怪的變裝秀。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月26日