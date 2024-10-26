本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 地方

新北萬聖節板橋商圈變裝搞鬼 復古主題懷舊風情

2024/10/26 16:12（10/26 20:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市「2024府中奇幻城」萬聖節系列活動持續展開，今年特別設置枋橋時代藝術裝置，引領眾人重返1920年代，市長侯友宜（前右4）、經發局長盛筱蓉（前右）26日也以復古裝扮現身遊行活動現場同樂。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月26日
新北市「2024府中奇幻城」萬聖節系列活動持續展開，今年特別設置枋橋時代藝術裝置，引領眾人重返1920年代，市長侯友宜（前右4）、經發局長盛筱蓉（前右）26日也以復古裝扮現身遊行活動現場同樂。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北萬聖節活動「府中搞什麼鬼」今天下午在板橋府中商圈登場，許多親子搞怪鬼裝扮上街遊行，麥當勞叔叔、關雲長、電影蜘蛛人角色都上場，主題以復古造型回味百年前板橋風情。

新北市經濟發展局整合文化局、市場處及府中商圈，推出「2024府中奇幻城」系列活動，經濟發展局長盛筱蓉表示，盼整合公私資源擴大效益，進而創造庶民經濟，現場也邀花蓮觀光產業設攤，盼望復甦花蓮經濟。

盛筱蓉下午以一襲白衣紅花復古旗袍裝扮登場，盤起髮髻，展現30年代的風華。參加的來賓有人裝扮清代官員服飾，新北市長侯友宜身穿英倫風貝雷帽，一襲白襯衣吊帶裝，化身為偵探。

今日踩街遊行與變裝比賽，記者現場觀察，有競賽者將兒童裝扮成小新娘，由女殭屍推著轎子遊街。市場復古小攤還有裝置藝術及DIY體驗、討糖活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經發局指出，遊行以復古服裝為主題，要凸顯生動的互動表演，帶領大家穿梭時空，感受台灣多元文化的精彩。變裝比賽分為變裝達人組及童趣親子組，都不限主題，讓參賽者自由發揮創意，展示絢麗及搞怪的變裝秀。

侯友宜在沿街發糖果前致詞表示，板橋區古稱為「枋橋」，這次以復古風凸顯萬聖節活動主題，盼望活動串連新城區與舊城區，帶動府中商圈發展，也可以幫花蓮振興經濟。（編輯：戴光育）1131026

2024「府中搞什麼鬼」萬聖節變裝遊行活動26日下午在新北市板橋區府中商圈熱鬧登場，其中變裝比賽變裝達人組不限主題，鼓勵民眾自由發揮，帶來古靈精怪的變裝秀。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月26日
2024「府中搞什麼鬼」萬聖節變裝遊行活動26日下午在新北市板橋區府中商圈熱鬧登場，其中變裝比賽變裝達人組不限主題，鼓勵民眾自由發揮，帶來古靈精怪的變裝秀。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月26日
新北市2024府中萬聖節系列活動持續，重頭戲「府中搞什麼鬼」變裝遊行26日在板橋區府中商圈登場，童趣親子組有許多大小朋友攜手參加，開心「搞怪」。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月26日
新北市2024府中萬聖節系列活動持續，重頭戲「府中搞什麼鬼」變裝遊行26日在板橋區府中商圈登場，童趣親子組有許多大小朋友攜手參加，開心「搞怪」。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月26日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：