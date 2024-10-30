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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮來襲 台電加派人力進駐恆春、小琉球

2024/10/30 11:42
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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）颱風康芮增為強颱，恆春半島首當其衝；台電今天上午加派人力進駐恆春、小琉球等地區。台電屏東區營業處提醒，颱風停電，民眾可網路通報，切勿自行處理電線掉落與外露。

中央氣象署指出，颱風康芮已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，最新陸上警戒區域包含花蓮、台東、屏東、恆春半島；由於康芮移動速度快，最快今天深夜全台都有可能納陸警範圍。

台電屏東區營業處長饒祐禎表示，上午已加派人力進駐恆春、小琉球等地區，並已備妥搶修人員259名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具，全力戒備、嚴正以待。

台電屏東區處新聞稿表示，提醒再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業檢查備用水閘門、發電機等功能，商家廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落，破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，籲民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。

台電屏東區處呼籲，如遇電線掉落與外露，請民眾立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。民眾可多加使用網路通報及查詢停復電資訊。不便使用網路者，可撥1911專線或屏東區處停電通報電話08-7322111。

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如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，台電屏東區處說，民眾可於台電公司網站於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可查詢或通報停電資訊。

台電屏東區處提及，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否異常，針對颱風造成停電事故，復電程序採「供電樞紐變電所、主幹線、分支線」順序進行，醫療機構、政府重要單位及公用事業公用設施，優先於一般用戶處理。搶修進度受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾體諒。（編輯：李淑華）1131030

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