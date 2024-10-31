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颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
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颱風康芮來襲海浪衝擊 台11線豐濱至石梯坪封路

2024/10/31 10:22
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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）颱風康芮來襲，花東海岸公路風強雨驟，台11線61.5K人定勝天路段海浪侵襲至道路，石梯坪附近也有多處泥流危及行車安全，花蓮工務段今天上午10時起豐濱至石梯坪路段預警性封路。

公路局東區養護工程分局表示，花蓮工務段嚴密監看水情，遇泥流水瀑派員即坍即清，上午9時許人定勝天路段浪高已達警戒值，依中央氣象署波浪預測圖顯示，此路段今天上午至深夜浪湧高可達10至12公尺。

此外，山側野溪的時雨瀑及濤浪已溢淹道路，為防止長浪衝擊公路，造成人車受困情況危及行車安全，將自上午10時起台11線豐濱至石梯坪（55K至63K）路段預警性封路，並依現場浪襲情形，不排除提前或延後封路。

東區養護工程分局呼籲用路人，颱風警報期間行駛臨海道路易受強風及長浪衝擊影響行車安全，建議避免行駛以維護安全。（編輯：李淑華）1131031

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