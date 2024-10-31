康芮颱風來勢洶洶 海巡署苗中彰海邊勸離65人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）康芮颱風暴風範圍壟罩全台，海巡署中部分署第三岸巡隊針對苗栗、台中及彰化沿海遊憩景點巡查，截至今天上午共勸離42車、65人次，開立勸導單，並提醒漁民避免冒險出港作業。

中央氣象局於30日發布海上陸上颱風警報，第三岸巡隊所轄苗、中、彰地區縣市政府，陸續公告劃定相關禁限制區域。第三岸巡隊今天透過新聞稿指出，鑑於以往有民眾會趁著颱風天，前往海濱觀浪，為確保民眾安全，岸巡隊員針對港區、岸際逗留民眾及釣客進行勸離。

針對苗栗 、台中及彰化地區濱海遊憩熱點，岸巡人員昨天起陸續派遣14車55員，前往苗栗假日之森、後龍水尾海域、大安濱海公園、高美濕地、彰化福寶蚵道及防潮門蚵道岸際，勸離民眾及釣客，截至今天上午10時，共勸離42車65人次，開立4張勸導單。

第三岸巡隊提醒民眾，切勿於颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，若執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，依災害防救法規定，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

此外，颱風期間發現海上意外救難事件，可立即撥打海巡署「118」免付費服務電話請求協助。（編輯：林恕暉）1131031