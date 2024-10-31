澳洲消防來台交流逢康芮來襲 主動投入側溝清疏

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）康芮颱風來襲，高市環保局加強全市側溝清疏，適逢澳洲消防員來台交流，11人今天主動加入側溝清疏防災作業，體驗挖溝、搬溝泥等。環保局也提醒市民今天停止收運垃圾。

高雄市政府環保局表示，澳洲消防員來台參訪交流，一行11人特別起了大早主動加入側溝清疏防災作業，體驗人工器具挖溝、沖吸溝泥車操作及搬運溝泥，在合作愉快氣氛下進行城市防災及經驗交流分享。

這批來自澳洲墨爾本的消防員近期與高雄便當連鎖品牌聯名，除了推出猛男照片便當盒，也來台進行公益訪問，原擬在美術館附近便當門市舉行見面會，卻因康芮颱風攪局行程有變，臨時投入清疏側溝。預計今天見面會結束後將走訪屏東下一個公益行程，並與屏東縣消防局隊員進行一場沙灘排球賽。

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環保局持續加強防颱整備作業，統計至今天上午8時，各區清潔隊動用人力511人次，車輛機具77輛次，清除路旁洩水孔5230件及水溝蓋3578件，清除洩水孔及側溝廢棄物約81.31公噸。另為維護市民安全，今天停止收運垃圾，預計明天上午恢復垃圾清運。

環保局呼籲民眾一同檢視住家周邊環境，發現水溝蓋上雜物堵塞，協助順手撿拾清除，避免阻礙雨水宣洩維持排水順暢，全民總動員防災。（編輯：孫承武）1131031