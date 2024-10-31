颱風康芮釀嘉義上萬戶停電 台電緊急搶修

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）颱風康芮今天上午造成嘉義縣上萬戶停電，台電嘉義區營業處動員全數人力進行搶修，截至中午前還有3500戶斷電中。遇到停電情況民眾可到「颱風停復電資訊」網站通報。

台電嘉義區營業處今天發布新聞稿表示，颱風為嘉義海區帶來15級強風，從今天淩晨起嘉義縣累計斷電戶數超過1萬戶，嘉義區營業處動員全數人力冒風雨搶修。中午前還約有3500戶停電。

台電嘉義區營業處副處長李泰興表示，昨天已成立緊急應變小組處理斷電情況，民眾發生停電情形，請使用台電網站「颱風停復電資訊」專區或1911客服專線查詢、通報停電情況，告知停電的住址及聯絡方式，以利搶修人員以最快的速度復電。

嘉義區營業處表示，電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，無法同時滿足所有用戶需求，請民眾耐心等候，多多體諒。（編輯：謝雅竹）1131031

颱風康芮31日上午造成嘉義縣上萬戶停電，台電嘉義區營業處動員全數人力進行搶修。（台電嘉義區營業處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年10月31日