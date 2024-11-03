中橫便道連夜搶通 8日前每天開放5班次通行

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（中央社記者蘇木春台中3日電）颱風康芮過境，造成台中梨山地區台8臨37線（中橫便道）中斷，經公路局連夜搶修後昨天搶通，今天經工程車測試恢復通行，8日前每天開放5班次通行，以加速恢復當地居民生活。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，颱風康芮過境，帶給大梨山地區台7甲線及台8線嚴重災情。其中，台8臨37線中橫便道除11.8K路基遭沖毀外，沿線多處落石，工務段加派機具連夜趕工。

中區養護工程分局指出，經多日搶修後，中橫便道於昨天晚間8時搶通，今天早上以工程車來回測試及確認路況；工務段昨天也搶通台8線77K靈甫橋路段，協助台電工程車輛前往查修復電，目前梨山到台中市區道路皆已打通。

中區養護工程分局表示，中橫便道於今天中午12時班次恢復通行，並為加速當地居民恢復生活，至8日止便道每天將開放上午7時、上午10時、中午12時、下午2時、下午4時30分等5班次。

公路局呼籲，大雨過後非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，行駛山區道路應事先作好行程規劃，詳細資訊可上公路總局智慧化省道即時交通資訊網查詢。（編輯：蕭博文）1131103