日製繪圖縮放儀沒被當垃圾 存放半世紀成珍品

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）水里地政事務所1具日製繪圖縮放儀珍藏近半世紀，製工精美，每個節點有活動滾輪，方便繪圖時靈活運作，完整保存至今成為難得一見珍品，目前配合「檔案月」活動首度公開展示。

水里地政事務所停用40多年的日本製「繪圖縮放儀」早已超過財產列管年限，由於不占空間，多年來沒被當成垃圾丟棄，隨著時光流逝，放到現今反而成為少見珍品，南投縣政府地政處配合國家發展委員會檔案管理局檔案月活動展出，還有1/1200、1/5000地籍藍曬圖。

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水里地政事務所今天表示，繪圖縮放儀是天文學家沙依納（Christoph Scheiner）1603年利用特殊機械連動原理，透過三角形的比例和相似性，用於複製、放大、縮小圖資，水里地所珍藏的日製縮放儀是精進改良後產品，製工極為精美，保存完整且難得一見。

水里地政事務所表示，這組繪圖縮放儀是民國60年代購置，屬於高價儀器，當時因原地籍圖多為1/1200，全段地籍圖數量多達20、30幅，地政人員勘查攜帶不便，且無法檢視整段全貌造成勘查困難，為便利作業，因此利用縮放儀繪製1/5000地籍圖作為全段略圖，便於人員攜帶及繪製勘測圖，儀器使用至70年代停用。（編輯：李亨山）1131107