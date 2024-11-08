台南市動保處沒入小型品種犬 將開放抽籤認養

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市動物防疫保護處8月破獲小型品種犬非法養殖場，沒入的16頭犬隻將開放認養，11月9日至15日資格登記，22日公開抽籤。

台南市動保處今天指出，動保處8月破獲小型品種犬非法繁殖場，沒入17頭品種犬，日前公告，除1頭生理狀況不適，其餘16頭犬隻將開放認養資格登記。

動保處表示，此次開放抽籤認養16頭犬隻收容於動物之家善化站，其中5頭公犬，11頭母犬，年齡約於青壯年至年老不等（1歲至10歲以上）。

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動保處將於表單登記截止日後篩選符合資格認養人，如違反動保法被列為黑名單、具不擬續養紀錄、名下已登記5頭（含）以上動物、不同意抽籤辦法及結果、不同意個資取用、未滿18歲及資料填寫缺漏或認養評估問卷不足80分者，將判定不具抽籤資格。

動保處預定11月22日公開抽籤，當天公布抽籤結果，全程直播，每一犬隻正取1人，備取4人，中籤者再前往動物之家善化站進行認養評估，且須填寫家訪紀錄表供後續認養追蹤。（編輯：郭諭儒）1131108