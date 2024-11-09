高市編列近8億預算 招手輝達等AI、半導體產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄9日電）AI晶片大廠輝達（NVIDIA）發展備受關注，高市府明年編列近8億元與AI、半導體相關預算，民進黨高市議員郭建盟表示，市府要讓輝達看到高雄已有完善產業鏈「高雄準備好了」。

郭建盟日前在高市議會質詢提及高市府明年度編列AI、半導體相關預算約新台幣7億7000萬元，與去年相比，經發局此部分預算比去年增列8成，展現市府對AI布局的決心，「但如何讓輝達看到高雄準備好了的決心？」

經發局長廖泰翔答詢表示，整體AI發展在全球扮演重要角色，把AI產業鏈攤開來看，最上游從輝達、超微（AMD），到中游IC製造，台積電先進製程會扮演關鍵重要角色，接下來是先進封裝，近期高雄新增的投資都與先進封裝相關；後端則是伺服器供應，目前高雄路竹科學園區有包括「川湖科技」等大廠進駐。

廖泰翔說，高雄若要持續招商到AI上游產業，有2個重要關鍵，第一是人才培育，市府推動國立清華大學及國立陽明交通大學高雄分部，近期將在蓮池潭附近設立，明年度開辦半導體及AI產業碩博士生課程，可望培養在地先進半導體、先進封裝，以及AI軟體設計人才。

第二，高雄也要有足夠優質辦公場域讓AI高階工程師進駐，這部分高級A辦是重點。目前亞灣區南邊正在興建，並規劃蓬萊商港區倉庫進行區域整建，將把原有倉庫打造成工業風吸引AI人才。

廖泰翔強調，最後是實質應用，輝達AI超級電腦「Taipei-1」已在高雄亞灣區設立；鴻海後續也會與輝達合作，設置4608片GPU的AI算力中心也會落腳亞灣。市府已與輝達新創計畫進行對接，進而協助高雄在地業者從傳產、基礎工業等合作，讓業者完成新的解決方案。（編輯：孫承武）1131109