聲寶集團台南新廠全廠啟用 創造400個就業機會

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）聲寶集團台南廠今天舉行全廠啟用儀式，預計創造400個就業機會，市長黃偉哲感謝聲寶集團將生產線遷至台南，並期望帶動相關衛星工廠、智慧化科技產業群聚台南。

知名家電大廠聲寶集團擴建位於台南市安南區的台南新廠，今天舉行全廠啟用儀式，主要生產智慧空調設備及節能電冰箱等產品。

受邀出席啟用儀式，黃偉哲致詞表示，台灣近年科技發展出現「南漂」現象，台南不僅有南科園區，還有其他傳統產業進駐，非常感謝聲寶選擇台南，聲寶不僅是傳統產業，也有3C家電製造，進駐台南是優選，也可說是最好選項。

黃偉哲指出，聲寶將來如果還有繼續擴產目標，台南市隨時準備好可提供最好環境，也期待聲寶企業能進一步擴大版圖，未來透過垂直或水平整合，帶動相關衛星工廠及雲端智慧化科技產業群聚台南。

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黃偉哲說，台南在南科園區、沙崙智慧綠能科學城雙引擎帶動下，半導體及光電生產大廠群聚，科技產業聚落更趨完整，也吸引相關產業選擇到台南設廠，台南投資環境持續看好，市府也展現招商引資企圖心，盼有更多廠商在台南深耕、茁壯，共創雙贏。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，市府除成立招商服務單一窗口，並持續強化橫向協調、同步作業方式，加速審查作業，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，盼吸引國內外優質企業到台南建廠投資。（編輯：陳仁華）1131111