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新月橋震損搶修半年後 11/15午後開放通行

2024/11/12 18:47（11/12 19:16 更新）
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0403花蓮強震造成新北市知名景觀橋「新月橋」吊索結構有安全疑慮，經搶修後，橋梁下方支撐工程將完成，在專業技師確認安全無虞後，15日中午後開放通行。（新北市高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年11月12日
0403花蓮強震造成新北市知名景觀橋「新月橋」吊索結構有安全疑慮，經搶修後，橋梁下方支撐工程將完成，在專業技師確認安全無虞後，15日中午後開放通行。（新北市高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年11月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市知名景觀橋「新月橋」歷4月3日強震導致吊索異常後，經搶修且即將完成橋梁下方支撐工程，經專業技師檢查確認安全無虞後，將於11月15日中午後開放通行。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿指出，新月橋主橋段因花蓮強震導致吊索結構有安全疑慮後封橋，於橋下設置雙排重型支撐，確保橋梁安全才開放通行，後續接著進行吊索修復作業，預計明年農曆春節完成全橋修復。

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高灘處表示，新月橋完成部份橋下支撐開放通行後，將隨時監控橋梁狀況，待進入第2階段吊索修復支撐工程，如果風力或大漢溪水位超過安全標準，為維護通行安全，將會採取暫時性封橋管制措施。

高灘處表示，後續吊索修復階段會利用夜間時段封閉橋梁，在影響民眾最小及確保安全條件下施工，施工時間將另行公告，吊索修復期間造成不便仍請見諒。（編輯：林恕暉）1131112

#高灘處
#新月橋
#新北市政府高灘地工程管理處
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