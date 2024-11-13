12強棒球賽開打北市U幣加碼送 邀運動應援台灣隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）世界12強棒球賽開打，台北市體育局今天指出，推出U-Sport優惠，到合作場館運動、逢台灣隊贏球或闖進超級循環賽，都會加碼發送U幣，邀請市民以運動替台灣應援。

台北市體育局去年起推動「U-Sport台北樂運動」計畫，市民下載App並註冊會員後，每次去合作場館運動都可領取5U幣，U幣可再用於折抵場館入場費或換取悠遊卡儲值金。

台北市體育局長王泓翔今天透過新聞稿表示，世界12強棒球賽B組預賽開打，台灣隊不僅要捍衛主場，更要力退強敵、進軍日本東京巨蛋，因此即日起推出U-Sport應援優惠，號召所有球迷以熱血為台灣隊加油。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

體育局指出，賽事期間逢台灣隊贏球就會加碼送40U幣，若順利闖進超級循環賽再連3天送100U幣慶祝，且明天起至18日，凡市民會員於至台北市238家合作場館運動，入場集點將從原本5U幣升級至20U幣。

體育局呼籲，前往台北大巨蛋觀賽應援的球迷們多利用大眾運輸工具，坐捷運、搭公車、不開車，並配合現場工作人員引導行進，便捷又安全地為台灣隊喝采。（編輯：戴光育）1131113