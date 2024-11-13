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太魯閣山區多處封閉 2天勸離16名登山客

2024/11/13 16:27（11/13 17:06 更新）
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太魯閣國家公園管理處13日指出，南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等熱門高山步道因連續颱風及地震影響，部分邊坡有大面積坍方、步道坍塌路徑流失等，目前持續封閉，但仍有民眾闖入。圖為太管處聯合聯合保七總隊第九大隊日前到奇萊山步道勸離民眾。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月13日
太魯閣國家公園管理處13日指出，南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等熱門高山步道因連續颱風及地震影響，部分邊坡有大面積坍方、步道坍塌路徑流失等，目前持續封閉，但仍有民眾闖入。圖為太管處聯合聯合保七總隊第九大隊日前到奇萊山步道勸離民眾。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月13日
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）太魯閣國家公園受颱風康芮影響，山區登山路線持續封閉，近日發現有登山隊伍擅闖山區，2天勸離16人。太管處呼籲，擅自進入未開放步道，最高可處新台幣3000元。

颱風康芮海上警報上月29日發布後，太魯閣國家公園管理處即公告全面禁止園區內生態保護區及管制區入園活動，警報解除後，仍須待太管處檢視步道情況後逐步開放。

太管處指出，南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等熱門高山步道，因連續颱風及地震影響，部分邊坡有大面積坍方、步道坍塌路徑流失、設施受損等，持續封閉。

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山區步道封閉期間，太管處9日在屏風山勸離3隊伍約10人、10日在奇萊登山口勸離6人，皆口頭勸導未開單，將聯合保安第七總隊第九大隊加強違規入園取締與查核工作。

太管處呼籲民眾留意官網步道開放訊息，切勿擅闖未開放的高山步道，將依違反太魯閣國家公園區域內之禁止事項第15點「禁止擅自進本園區未開放之步道或擅離已開放步道既有路徑」，可開罰1500元到3000元。（編輯：謝雅竹）1131113

太魯閣國家公園受颱風康芮影響，山區登山路線持續封閉，需待太管處檢視步道情況後逐步開放，呼籲民眾勿擅闖未開放的高山步道。圖為太管處保育巡查員深入奇萊山區拍下步道滿布碎石情形。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月13日
太魯閣國家公園受颱風康芮影響，山區登山路線持續封閉，需待太管處檢視步道情況後逐步開放，呼籲民眾勿擅闖未開放的高山步道。圖為太管處保育巡查員深入奇萊山區拍下步道滿布碎石情形。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月13日
因連續颱風及地震影響，太魯閣國家公園管理處13日指出，南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等熱門高山步道部分邊坡有大面積坍方、步道坍塌路徑流失、設施受損等，至今持續封閉，呼籲民眾留意官網步道開放訊息，切勿擅闖未開放的高山步道。圖為山區道路遭坍方土石掩埋情形。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月13日
因連續颱風及地震影響，太魯閣國家公園管理處13日指出，南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等熱門高山步道部分邊坡有大面積坍方、步道坍塌路徑流失、設施受損等，至今持續封閉，呼籲民眾留意官網步道開放訊息，切勿擅闖未開放的高山步道。圖為山區道路遭坍方土石掩埋情形。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月13日
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