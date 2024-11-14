工程師車禍喪失視力 中彰投分署職訓助啟新職涯

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署為身障者推動職業重建服務，曾是工程師的阿明，因車禍喪失視力，生活陷入低谷，在親友鼓勵下參加職訓學習按摩技術，並順利就業開啟新職涯。

勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿說明，為提升身心障礙者就業力，每年都會結合地方政府辦理各項職業訓練，訓練期間也搭配職務再設計等資源提供適當協助，訓後提供就業輔導措施，相關課程可上專為身心障礙者量身打造的「無礙e網」查詢。

中彰投分署表示，阿明原是IBM澳洲分公司的工程師，在車禍後視力幾乎完全退化，生活瞬間陷入黑暗，無法再從事原本的程式設計工作，生活也經歷了重重挑戰，多年來在家待業，心中充滿了無助與迷茫。

在親友推薦下，阿明於112年6月報名參加社團法人台灣盲人福利協進會全國總會接受政府補助開辦的「養生舒壓技能培訓班」，學習經絡學、臨床常見症狀與實務應用等課程，透過792小時的技能培訓，他逐漸找到未來的方向。

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任職台灣盲人福利協進會全國總會的徐小姐回憶談到，阿明總是提前進教室，從不遲到或早退，並利用週末的空檔時間與同學們練習推拿、精油按摩及穴位刺激等技術，持續改進自己的技能，結訓後順利考取丙級按摩技術士證。

中彰投分署指出，今年3月，阿明透過培訓單位媒合到專業按摩院面試，充分展現所學的技能，積極的態度讓公司留下深刻印象，上班後跟客人互動良好，在職場上以專業技能活出新的人生高度，開啟屬於自己的第二人生。（編輯：謝雅竹）1131114