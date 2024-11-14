彰化鹿港鎮公所彩繪杉行街 感受在地文化底蘊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化鹿港為吸引遊客夜宿鹿港，點亮杉行街天際線，邀請專業畫家在杉行街武澤宮外牆，彩繪Q版許府三王爺等圖案，希望遊宮暢遊杉行街時，感受在地宗教藝術氣息及文化底蘊。

彰化鹿港鎮杉行街是早期鹿港福州杉的買賣市集，也是鹿港人到龍山寺的主要街道，杉行街當時除住家之外，多半開設木材行，也有手工藝品或家具製造業穿雜其中，現今杉行街雖不再有木材行，但仍有供奉許府三王爺的武澤宮以及在老屋開設的二手書店。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鹿港鎮公所為點亮杉行街天際線，邀請專業畫家在杉行街武澤宮牆面彩繪，作品今天完成；鹿港鎮長許志宏接受媒體聯訪說，杉行街以前是鹿港鎮主要街道，公所去年規劃夜遊杉行街及點亮杉行街天際線活動，希望吸引遊客夜宿鹿港鎮尋幽探訪，而杉行街也有被視為當地民眾信仰中心的武澤宮，裡頭供奉超過百年的紙塑神像等文物，更加突顯杉行街的歷史價值。

許志宏指出，在當地里長協助下，公所在武澤宮進行牆面彩繪，圖案主題強調Q版風格並融入傳統宮廟元素，畫出許府三王爺等神明，先前彩繪作品未完成時，就有遊客把這裡當成打卡景點，彩繪完成後，相信能豐富鹿港老街的文化底蘊及杉行街的宗教藝術氣息。（編輯：謝雅竹）1131114