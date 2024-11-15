竹北市開辦零到6歲兒童發展諮詢 促進親子關係

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）竹北市公所開辦零到6歲兒童發展諮詢，竹北市長鄭朝方表示，即日起提供免費服務助家長了解育兒相關問題，例如情緒管理、親子溝通、營養均衡及教養方式等，引導解決方式。

竹北市公所今天透過文字指出，竹北市全市平均年齡為38.9歲，家庭組成多為核心家庭，因此育兒的過程中常會遇到發展、情緒或教養等問題，難以解決。

鄭朝方告訴中央社記者表示，為協助家長解決育兒問題，邀請心理師、營養師、職能治療師、語言治療師等多方面領域的專家組成育兒團隊提供諮詢服務，即日起提供免費服務。

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他說，育兒過程中最常碰到孩子情緒波動與行為失控，透過諮詢，各類型專家將提供家長實用的建議及解方，幫助家長學會如何辨識與理解孩子的情緒，並提供有效的引導處理及合適的因應策略，促進良好的親子關係。

鄭朝方表示，12月起竹北市公所將辦理5場親子活動，有家長舒壓工作坊、親子瑜伽、社交技能訓練、親子互動遊戲等，民眾可多加利用。（編輯：戴光育）1131115