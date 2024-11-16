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用羊毛氈 林美玲形塑記憶中東引島家鄉風景

2024/11/16 18:11（11/16 18:31 更新）
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纖維藝術創作者林美玲出身馬祖東引，17日起首次在家鄉舉辦個展「記憶盲盒」，透過作品重現兒時記憶中的家鄉景色，展出作品包含以遶境活動人偶為主題的創作。中央社記者潘欣彤攝 113年11月16日
纖維藝術創作者林美玲出身馬祖東引，17日起首次在家鄉舉辦個展「記憶盲盒」，透過作品重現兒時記憶中的家鄉景色，展出作品包含以遶境活動人偶為主題的創作。中央社記者潘欣彤攝 113年11月16日
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（中央社記者潘欣彤連江縣16日電）知名纖維藝術創作者林美玲17日起首度於家鄉馬祖舉辦個展，將童年記憶中的石頭房子、漁船、繞境陣頭「孩仔」等，化為立體濕氈作品。

林美玲今天接受中央社記者專訪說，她是東引人，國2時才舉家遷至台灣本島，2009年開始羊毛氈創作至今。去年底連江縣政府文化處邀請回馬舉辦個展，她只考慮3秒就答應，耗費近1年時間用羊毛濕氈創作，再現家鄉東引的景色，超過9成展品為未亮相之新作。

個展名稱「記憶盲盒」則是源自於林美玲將東引老家重新整理出租，收到租客傳來的影片，讓她想起一度埋藏記憶深處的兒時回憶，就像打開了時光膠囊。她說，石頭老房子等，馬祖的傳統風景其實不斷在消失，盼透過個展，喚起民眾保留景觀意識，不要再讓更多老屋消失。

林美玲說，入口處作品名為「各種可能性」，每小塊都代表1種以上濕氈技法，藉此傳達「不為自己設限」訊息。而以馬祖擺暝陣頭「孩仔」為主題的作品，鼻子或下巴一體成型，展現精湛技巧。她說，小時候長輩禁止女生扮演孩仔，但透過作品，讓所有人都能一圓當孩仔的夢想。

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策展人劉梅玉跟中央社記者說，馬祖國際藝術島舉辦後，發現在地民眾較難與欣賞藝術連結。但藝術表現形式多元，尤其林美玲個展以鄉愁出發，重現馬祖人日常風景，加上帶有療癒風格的羊毛氈創作，很容易與觀展民眾產生對話關係，是個雅俗共賞的展覽。

「記憶盲盒—林美玲纖維藝術創作個展」從17日起至明年3月16日止，於馬祖民俗文物館1樓展出。（編輯：張銘坤）1131116

「記憶盲盒—林美玲纖維藝術創作個展」17日起在馬祖民俗文物館開展，呈現纖維藝術創作者林美玲的精緻創作，入口展示作品「各種可能性」，透過多種濕氈技法傳達「不為自己設限」訊息。中央社記者潘欣彤攝 113年11月16日
「記憶盲盒—林美玲纖維藝術創作個展」17日起在馬祖民俗文物館開展，呈現纖維藝術創作者林美玲的精緻創作，入口展示作品「各種可能性」，透過多種濕氈技法傳達「不為自己設限」訊息。中央社記者潘欣彤攝 113年11月16日
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