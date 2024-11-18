竹市府攜手百貨量販業者推心願卡 助弱勢童圓夢

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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）新竹市政府今天表示，啟動心願卡活動助弱勢兒童圓夢，並獲百貨量販業者響應，將幫助676名孩子能在耶誕節前完成願望，把愛傳遞下去。

新竹市政府今天提供新聞資料指出，市府每年辦理「心願卡」活動幫助弱勢家庭孩童圓夢，至今已邁入第10年，共募集近4000份心願禮物，今年再攜手百貨量販業者、科技公司等加入共同幫助孩子。

市府說，心願卡認領行動已於百貨、賣場展開，邀民眾共同響應，認購心願卡，讓愛傳遞至城市角落。此外，心願牆有準備小卡片，可寫下對孩子的鼓勵話語，讓孩子感受愛與溫暖。

大魯閣湳雅廣場行銷主任劉宛俞告訴中央社記者表示，湳雅廣場已連續7年響應心願卡活動，已幫助超過500名弱勢童，今年大魯閣共協助110名孩子的心願，而民眾認購心願卡後，湳雅廣場加碼回饋民眾贈送美食金，盼讓愛深入新竹市。

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新竹大遠百透過文字表示，今年是第10年響應心願卡活動，已送超過上千個禮物送給弱勢孩子，今年持續辦理，希望讓來逛街購物民眾，也可擔任孩子的守護圓夢大使。

遠東巨城購物中心提供新聞資料指出，參與市府心願卡活動已連續10年，今年將募集幫助100名的兒童心願，未來會持續實踐企業社會責任，攜手民眾共推公益。新竹SOGO今天說，至今響應活動協助超過300名弱勢兒童圓夢，送上溫暖與祝福。（編輯：李錫璋）1131118