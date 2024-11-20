本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／柯文哲稱被開價2億美元當副手 北檢查無不法簽結
首頁 / 地方

台東9農會總幹事選舉 成功、東河出現挑戰者

2024/11/20 11:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）基層農會選舉開跑，台東9名農會總幹事中，僅太麻里鄉莊慶輝交棒由妻子劉佩英參選，其餘都是現任爭取續任；其中成功鎮、東河鄉均出現挑戰者，選情激烈。

農會總幹事選舉，18日開始登記，今天被視為登記的好日子，一早台東縣農會總幹事戴振東、台東地區農會總幹事李建通、東河鄉農會總幹事廖博民，在支持者陪同下連袂前往台東縣政府農業處登記參選連任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農業處表示，台東9個農會目前僅有鹿野地區農會、長濱鄉農會的現任總幹事預計22日登記，因而尚未有人登記，其餘7個農會截至今日都有人登記，其中東河鄉與成功鎮均有2人角逐。

熟悉選情的台東縣農會理事長、國民黨縣議員楊招信今天接受中央社記者訪問表示，9個農會總幹事選舉，除了成功鎮、東河鄉2農會出現年輕人挑戰現任者外，其餘7個農會中有6個農會截至目前未傳出有人要挑戰現任者，選情單純；另外，太麻里鄉農會總幹事莊慶輝不再參選連任，改由妻子參選，評估選情同樣單純。（編輯：陳仁華）1131120

楊招信
金針山原漢爭地半世紀 台東縣議會盼原民會處理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：