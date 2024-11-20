台東9農會總幹事選舉 成功、東河出現挑戰者

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）基層農會選舉開跑，台東9名農會總幹事中，僅太麻里鄉莊慶輝交棒由妻子劉佩英參選，其餘都是現任爭取續任；其中成功鎮、東河鄉均出現挑戰者，選情激烈。

農會總幹事選舉，18日開始登記，今天被視為登記的好日子，一早台東縣農會總幹事戴振東、台東地區農會總幹事李建通、東河鄉農會總幹事廖博民，在支持者陪同下連袂前往台東縣政府農業處登記參選連任。

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農業處表示，台東9個農會目前僅有鹿野地區農會、長濱鄉農會的現任總幹事預計22日登記，因而尚未有人登記，其餘7個農會截至今日都有人登記，其中東河鄉與成功鎮均有2人角逐。

熟悉選情的台東縣農會理事長、國民黨縣議員楊招信今天接受中央社記者訪問表示，9個農會總幹事選舉，除了成功鎮、東河鄉2農會出現年輕人挑戰現任者外，其餘7個農會中有6個農會截至目前未傳出有人要挑戰現任者，選情單純；另外，太麻里鄉農會總幹事莊慶輝不再參選連任，改由妻子參選，評估選情同樣單純。（編輯：陳仁華）1131120