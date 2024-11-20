草屯鎮長簡景賢驟逝 南投縣府派參議簡青松代理

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）草屯鎮長簡景賢18日驟逝，南投縣政府今天宣布核派縣府參議簡青松代理，直到補選當選人交接；由於簡景賢任期尚未超過2年，依地方制度法須3個月完成補選，投票日期待定。

簡景賢由南投縣議員轉戰草屯鎮長並順利連任，這屆任期將至民國115年，但第2屆任期至今年12月25日才過半，根據地方制度法第82條須辦理補選，補選前由南投縣政府指派代理鎮長處理鎮務，縣府今天宣布，核派簡青松代理至當選人交接，以利鎮政推動。

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南投縣政府發布新聞稿表示，代理鎮長宣誓就職及交接典禮將於11月25日上午9時30分在草屯鎮公所2樓會議室舉行，將由縣府民政處長林琦瑜擔任主持人，並由主計處長陳美秀擔任監誓人及監交人。

簡景賢擔任草屯鎮長第2屆任期未逾2年，縣府表示，已函請南投縣選舉委員會依地方制度法第82條第4項規定，於事實發生日起3個月完成補選；由於投票日期可能在明年農曆春節前後，縣府表示，目前傾向春節連假前完成補選，待選委會開會決議。（編輯：郭諭儒）1131120