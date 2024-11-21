世界棒球12強台灣隊賽況不漏接 桃捷跑馬報比數

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）2024世界棒球12強賽超級循環賽今天開打，為讓國人在通勤時也能掌握台灣隊賽況，桃捷公司在站內規劃即時戰況更新以及加油廣播作業，透過旅客資訊顯示系統以跑馬文字提供最新賽況。

桃園大眾捷運公司今天表示，2024世界棒球12強賽超級循環賽今天起在東京開打，透過跑馬文字，民眾無論是在月台候車或是站內行走，都能透過旅客資訊顯示系統跑馬文字掌握最新賽況，雖然今天戰敗，但接下來的賽事仍大有可為，桃捷將繼續與旅客一起為台灣隊加油。

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桃捷公司指出，為了讓旅客對闖進4強的台灣隊應援無時差，只要是台灣隊賽事期間，都會利用月台上的旅客資訊顯示系統，將賽程資訊及加油圖卡排進輪播區塊，每5分鐘推播最新比數；若台灣隊球員擊出全壘打，更會特別顯示在推播文字中，讓旅客搭車也有觀看球賽的體驗。

桃園市政府表示，台灣隊在預賽表現精彩，但不是所有人都能到東京為台灣健兒加油，除了桃捷在不影響行車運作下，首度推出即時賽況文字的服務外，體育局也將於23及24日，在市府前廣場舉辦棒球直播派對，並邀請樂天女孩一同全力應援，同時還有趣味體驗活動，完成即可獲得應援毛巾，歡迎大家一起到現場力挺。（編輯：張銘坤）1131121