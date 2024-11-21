台中物調券發放挨批亂象 市府：合理分配數量

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市今年第2波物調券發放今天登場，台中市議員陳俞融質疑去年亂象今年依舊。市府表示，各場域分配數量參照去年及今年首波辦理情況及營業時間、來客數等，合理分配數量。

台中市政府21日到23日發放今年第2波物調券，民眾可以現金100元兌換200元物調券，吸引民眾踴躍前往各發放地點排隊領取，民進黨台中市議員陳俞融也前往下午3時發放的北區天津商圈及一中商圈監督發放情形。

陳俞融表示，去年她已發現許多亂象，例如發放物調券沒有實名制，造成有心人士重複領取、或是發放時間選在一般民眾上班時間，造成上班族領不到等，要求市府務必改善，但今年依然看到相同亂象。

由於市府限每人只能領取1次，陳俞融認為，雖然市府有祭出蓋印章在手上，作為避免重複領取的識別措施，但仍有民眾直接抹去手上印章，持續重複領取，使得物調券仍發放不夠，以一中商圈來說，500份物調券30分鐘就發放一空，還有約500人沒領到引發民怨。

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台中市經發局表示，物調券各場域分配數量參照去年及今年第1波辦理情況，以及各場域營業時間、平日或假日來客數等，合理分配數量。今天開跑，大部分民眾皆守秩序，準備百元鈔，遇偶發狀況時，將即時處理請民眾先行找開解決。若遇明顯擦拭手章者，也柔性勸離。

經發局指出，因應上班族工作時間及不同族群消費習慣，該活動自去年第3波起，平日及假日，以及上午、下午、晚上皆有發放；且假日發放較多數量，以因應不同場域不同人潮多寡，減少重複排隊領取情事，原則假日發放券數占總券數40%。（編輯：謝雅竹）1131121