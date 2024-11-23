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民進黨新北黨部板橋辦親子活動 吸引600人看戲

2024/11/23 18:32（11/23 18:46 更新）
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民進黨新北市黨部23日在台北紙廠簡易公園舉辦「劇團FUN瘋日」系列親子活動，邀「天馬戲創作劇團」演出，吸引近600名大小朋友到場觀賞表演。中央社記者高華謙攝 113年11月23日
民進黨新北市黨部23日在台北紙廠簡易公園舉辦「劇團FUN瘋日」系列親子活動，邀「天馬戲創作劇團」演出，吸引近600名大小朋友到場觀賞表演。中央社記者高華謙攝 113年11月23日
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（中央社記者高華謙新北23日電）民進黨新北市黨部今天邀「天馬戲創作劇團」到板橋演出，湧入近600名觀眾。身兼黨部主委的立委蘇巧慧說，她會結合議員與黨公職力量帶來更友善親子環境，用心服務新北。

民進黨新北市黨部今天在台北紙廠簡易公園舉辦第3場「劇團FUN瘋日」系列親子活動，包括蘇巧慧、民進黨立委張宏陸及市議員石一佑、戴瑋姍與黃淑君到場參加。

蘇巧慧說，除了打造更友善的親子生活空間，她也非常重視地方發展，例如活動所在地的板橋浮洲地區，她就與民進黨立委吳秉叡、張宏陸和前立委羅致政共同爭取台65線增設「浮洲橋匝道」，縮短往返浮洲、樹林時間。她也會和民進黨新北黨部團隊結合議員力量，擴大服務量能，為民眾帶來更好生活。

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石一佑說，她協助板橋14所學校改善校園環境及增置教學設備，持續要求教育局補助各級學校強化校園安全設備，改善人行環境及機車彎等。黃淑君表示，她成功爭取「來青社宅」出租，也爭取新北首個彩虹地景，及在435藝文特區增設多處停車場。

戴瑋姍說，她爭取多個共融遊戲場，並爭取板橋聯醫改建後引入兒童早療資源，及爭取「浮洲公立旗艦幼兒園」等多個公幼、非營利幼兒園，並擴大升級浮洲寵物公園，照顧毛小孩生活。（編輯：李錫璋）1131123

民進黨新北市黨部23日在台北紙廠簡易公園舉辦「劇團FUN瘋日」系列親子活動，身兼黨部主委的立委蘇巧慧（中）表示，她會結合議員與黨公職力量帶來更友善親子環境，用心服務新北。中央社記者高華謙攝 113年11月23日
民進黨新北市黨部23日在台北紙廠簡易公園舉辦「劇團FUN瘋日」系列親子活動，身兼黨部主委的立委蘇巧慧（中）表示，她會結合議員與黨公職力量帶來更友善親子環境，用心服務新北。中央社記者高華謙攝 113年11月23日
民進黨新北市黨部23日在台北紙廠簡易公園舉辦「劇團FUN瘋日」系列親子活動，立委蘇巧慧（前右4）、張宏陸（前右3）與市議員石一佑（前右2）、黃淑君（前左）出席。中央社記者高華謙攝 113年11月23日
民進黨新北市黨部23日在台北紙廠簡易公園舉辦「劇團FUN瘋日」系列親子活動，立委蘇巧慧（前右4）、張宏陸（前右3）與市議員石一佑（前右2）、黃淑君（前左）出席。中央社記者高華謙攝 113年11月23日
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