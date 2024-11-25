慶祝12強棒球賽台灣奪冠 台南議員發雞排湧人潮

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天擊敗日本奪冠，國民黨台南市議員蔡育輝先前承諾，不論輸贏都發放雞排和雞蛋慶祝，今天上午在市議會民治議事廳兌現，台南市長黃偉哲也前往協助發放。

蔡育輝在台灣隊打進12強棒球賽冠軍賽後就宣布，因為這屆台灣隊表現太好，不論是否奪冠，都將準備450份雞排、100份雞腿、300份10粒裝雞蛋，今天上午在市議會民治議事廳發放，預定10時開始發放，有民眾在8時許就到場排隊。

由於昨晚台灣隊奪冠，國民黨台南市議員尤榮智、方一峰、林燕祝加碼贊助，最後共準備雞排600份、豬排300份、雞腿100份、雞蛋550份，水煎包100份、冰淇淋500份在現場發送，黃偉哲也到場協助發放共襄盛舉。

蔡育輝表示，很高興黨團同事跟他一起辦歡樂會，雞排當初原本只準備300份，可以一直不斷加碼，也感謝民眾熱情響應。

蔡育輝說，台南亞太棒球訓練中心接近全部完工，希望總統賴清德能支持建置棒球國訓中心，由國家挹注資金，專業管理，打造東方威廉波特，現在是中央出手幫忙的關鍵時刻。（編輯：郭諭儒）1131125