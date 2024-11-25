本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票113年9-10月千萬獎號碼：28630525
首頁 / 地方

慶祝12強棒球賽台灣奪冠 台南議員發雞排湧人潮

2024/11/25 12:20（11/25 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台南市議員蔡育輝（左3）25日發起在市議會民治議事廳前發放雞排，慶祝台灣隊在12強棒球賽奪冠，台南市長黃偉哲（左2）也到場。（蔡育輝提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月25日
國民黨台南市議員蔡育輝（左3）25日發起在市議會民治議事廳前發放雞排，慶祝台灣隊在12強棒球賽奪冠，台南市長黃偉哲（左2）也到場。（蔡育輝提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天擊敗日本奪冠，國民黨台南市議員蔡育輝先前承諾，不論輸贏都發放雞排和雞蛋慶祝，今天上午在市議會民治議事廳兌現，台南市長黃偉哲也前往協助發放。

蔡育輝在台灣隊打進12強棒球賽冠軍賽後就宣布，因為這屆台灣隊表現太好，不論是否奪冠，都將準備450份雞排、100份雞腿、300份10粒裝雞蛋，今天上午在市議會民治議事廳發放，預定10時開始發放，有民眾在8時許就到場排隊。

由於昨晚台灣隊奪冠，國民黨台南市議員尤榮智、方一峰、林燕祝加碼贊助，最後共準備雞排600份、豬排300份、雞腿100份、雞蛋550份，水煎包100份、冰淇淋500份在現場發送，黃偉哲也到場協助發放共襄盛舉。

蔡育輝表示，很高興黨團同事跟他一起辦歡樂會，雞排當初原本只準備300份，可以一直不斷加碼，也感謝民眾熱情響應。

蔡育輝說，台南亞太棒球訓練中心接近全部完工，希望總統賴清德能支持建置棒球國訓中心，由國家挹注資金，專業管理，打造東方威廉波特，現在是中央出手幫忙的關鍵時刻。（編輯：郭諭儒）1131125

#台灣隊
#方一峰
#林燕祝
#黃偉哲
#蔡育輝
#賴清德
#台南市
#國民黨
黃偉哲
棒球12強賽台灣奪冠 縣市首長祝賀提慶祝活動黃偉哲台北行銷秋冬農產 力推台南柳丁與椪柑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：