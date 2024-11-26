豐濱新社小湖船澳災損殘破 改善經費花縣府求助中央

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮豐濱新社小湖船澳是漁民竹筏停靠、也是噶瑪蘭族海祭場所，歷經近年地震、颱風，漂流木及亂石遍布，影響居民生計；地基、護岸流失，改善經費暴增，縣府已向中央申請經費。

豐濱鄉新社小湖船澳曳船道及周邊設施老舊破敗，無黨籍縣議員蔡依靜Lamen Panay多次表達關心並建議縣府進行改善，颱風康芮過後搶修進度遲緩，日前議長張峻偕同蔡依靜Lamen Panay等議員特別前往會勘。

當地漁會代表潘銀華與漁民指出，船隻只能被迫擱置岸邊，無法出海捕魚，家庭生計已陷困境，期盼盡快獲得改善。

蔡依靜表示，花蓮中南區自民國111年0918強震，同年10月又遭逢颱風尼莎肆虐，112年7月颱風杜蘇芮、9月颱風海葵相繼侵襲，新社小湖船澳曳船道及周邊設施接連遭遇重創，今年又受強颱康芮再次摧毀，漁民苦不堪言，盼趕緊以縣預算或災害準備金來完成改善工程，讓漁民有一個安全出海船澳。

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縣府農業處長陳淑雯回應表示，新社小湖船澳曳船道改善經費新台幣406萬元，工程標案已流標2次，後遇到颱風康芮來襲造成嚴重損毀，包括護岸流失、消波塊大部分被沖毀，甚至原施作曳船道地基也流失。

陳淑雯說，由於災情擴大，目前已提報公共工程委員會，初估工程經費940萬元；花蓮在0403地震後有很多復建工程進行中，新社小湖船澳曳船道修復工程將持續關注，盡快改善。（編輯：陳仁華）1131126