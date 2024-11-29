高市衛生局主管逼員工下跪道歉 陳其邁：啟動調查

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）國民黨高市議員李眉蓁今天質詢表示，高雄市衛生局社區心衛中心主管因糕點未送達，逼員工下跪道歉。高雄市長陳其邁說，將啟動調查，也要求市府機關全面清查霸凌狀況。

勞動部勞發署公務員輕生案引發職場霸凌輿論關注，李眉蓁今天在高雄市議會質詢揭露，高雄市社區心衛中心也曾有職務霸凌，陳其邁在疫情期間造訪中心，該中心主管卻因餐點未在陳其邁離開前抵達大怒，逼得下屬只能下跪道歉，事後降調離開。

李眉蓁詢問衛生局長黃志中是否知道此事，黃志中表示，自己沒有接獲相關通知，且表示不應該公開討論，以避免後續影響調查。陳其邁則回應，希望議員能私下提供具體資訊，以利調查；約1週前也請人事處全面調查市府各機關霸凌狀況。

高雄市衛生局下午透過新聞稿表示，針對心衛中心案，今天中午約11時30分接獲1999投訴，已請人事室啟動調查及必要處置。經初步了解此事發生於2021年，當時確認有「下跪」情節，相關過程仍待釐清，依法將指涉主管立即調離現職，調派其他機關非主管職配合調查。

李眉蓁也提及，近日接獲具名陳情指出，黃志中遇到不聽話的人就把調派當成懲罰手段，只要不聽話就馬上被調走，大家敢怒不敢言。陳情也指，黃志中將1人當成2至3人用，衛生所忙不過來也不敢請假。

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對此，衛生局表示，衛生局所員工職務調動都依法執行，並根據衛政推動需求，本專才、專業，適才任所、久任輪調或變換環境協助適應等原則辦理調動，絕非出於個人好惡。差假則依公務人員請假辦法辦理。

衛生局說明，少數局所主管依法兼任2職，因有特定任務或徵求人選專任、待組織修改完成前的暫時處置，派任均已考量員工負擔，並未因而增加基層員工工作負擔而不能請假的情況。（編輯：謝雅竹）1131129