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阿里山日出音樂會 朱宗慶打擊樂團首度參與演出

2024/11/29 18:36
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）邁向23週年「阿里山日出印象音樂會」將在2025年元旦清晨登場，朱宗慶打擊樂團首度參與演出，將以各式打擊樂器的樂音結合阿里山日出美景，為觀眾交織出豐富感官體驗。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，曾在34個國家巡演，演出經歷超過3000場的朱宗慶打擊樂團，將首度在阿里山與民眾共度元旦。

文觀局指出，為了搭配阿里山的日出美景，朱宗慶打擊樂團正在精挑樂曲，要給觀眾震撼的感受；曾在維也納國際藝術家大賽榮獲第3名的「樂興之時管絃樂團」也將再度在阿里山上展現優美樂音。

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此外，精通小提琴、鋼琴、吉他、爵士鼓等7種樂器的華裔美籍創作才子林中宣也將在音樂會中登場演出，用音樂詮釋阿里山的萬種風情，並與在地演出團隊「阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團」跨界共演，透過在地與國際的融合，帶來創新演出形式。

嘉義縣長翁章梁說，透過不同風格的音樂展演，結合嘉義最美的日出景緻，一定能為觀眾帶來耳目一新的體驗。除了日出印象音樂會，阿里山更擁有特殊的美食、原住民文化，歡迎全台民眾一起來嘉義縣迎接2025年到來。（編輯：謝雅竹）1131129

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