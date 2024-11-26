洪崇倫自製阿里山紅茶 獲英國茶學院極力推薦獎

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣竹崎鄉茶農洪崇倫以自製的「阿里山安得紅茶」參加2024年英國茶學院（UKTA）The Leafies國際茶品競賽，以一舉獲得「極力推薦獎」，使阿里山的茶品飄香國際。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，洪崇倫創立茶葉品牌「甘澍Raintea」，除今年揚名英國，2020年起連續4年參加法國AVPA世界茶葉大賽，曾在同一年大賽取得金賞、銀賞及銅賞佳績。

農業處指出，洪崇倫是年輕的茶二代，為了分擔父母種茶的辛勞而回家工作，靠自學、拜師學藝不斷精進自己，逐漸在國內外賽事在茶藝及茶席上取得亮眼成績。

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洪崇倫大學就讀景觀設計相關科系，曾替不少國際品牌選茶、設計茶席，為茶席注入流行品味與美感，也以茶人精湛技術為傅統茶業帶來新氣象，展現阿里山茶葉之美，行銷推廣台灣茶文化。

嘉義縣長翁章梁表示，消費市場改變，阿里山高山茶及咖啡走向精緻化及開發國際客群。歡迎年輕朋友返鄉投入茶及咖啡產業，並鼓勵大家參加國際賽事，讓阿里山高山茶及咖啡被國際看見。（編輯：郭諭儒）1131126