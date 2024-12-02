台南喜樹萬皇宮12/8送王船 市府發布交管

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市南區喜樹萬皇宮預定12月8日送王船，市府今天發布當天上午10時至12時將對台17線以及喜樹路340巷口進行交通管制，依車流動態調整號誌時制，降低交通衝擊。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，南區喜樹代天府萬皇宮今年適逢12年1次「三朝王醮大典」，12月8日送王船，從喜樹路王船廠出發，沿喜樹路340巷到台17線路口處，將穿越台17線至黃金海岸。

交通局表示，送王船當天將對台17線以及喜樹路340巷口進行交管，行經台17線、台86線車輛應預先改道，避開管制時間、路段，以免受影響。

交通局同時規劃改道路線，北往南車輛應於中華西路改道中華南路或鯤鯓路，接永成路或明興路（台17甲）往南。安平港聯外道路應改道清水路或濱南路，接鯤鯓路、興隆路及永成路。台1線、大同路、夏林路、金華路車輛，應改道明興路（台17甲）往南。

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南（高雄）往北車輛應於台17（濱南路）改道灣裡路62巷，接明興路（台17甲）往北；大型車輛應由台86東行側車道（平面），轉明興路（台17甲）或萬年路轉永成路往北。台86西行往市區，應改道台1線（台南系統交流道）或永成路（灣裡交流道），屆時台86台南端西行出口將管制往北（右轉）車道。

交通局表示，往返高鐵台南站、國道1號、國道3號車輛，應利用台1線（台南系統交流道）或永成路（灣裡交流道）進出。砂石車往南改道路線應由中華西路改道中華南路至台1線往南，或經台86線台南系統交流道接台1線往北，安平港聯外道路車輛應由清水路接中華南路至台1線。（編輯：張雅淨）1131202