嘉縣環保局AI監控露天燃燒 113年告發41件

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義縣環保局今年利用AI智能辨識偵測露天燃燒案件，已累計告發41件、罰金超過新台幣56萬多元，多件是農民露天燃燒稻草被罰，縣府籲請民眾切勿心存僥倖，避免荷包失血。

環保局今天發布新聞稿表示，加強管制露天燃燒行為，成立13人巡查小組，並搭配6套「制高點AI煙霧探測系統」，24小時監控並自動辨識空污。

環保局說，透過AI今年已發現45起露天燃燒，順利告發41件，很多件是二期稻作收成後，農民直接放火燒稻草被罰，告發金額合計56萬7900元。

環保局呼籲農民，收割後的稻草可採現地翻耕掩埋增加土壤肥分，或將稻草提供回收商再利用去化，請勿露天燃燒，以免影響空氣品質。

另外，依據行政院農委會的「收購公糧稻穀作業要點」，農民種植的同1塊田被查獲露天燃燒累積2個期作，自第2次查獲公文送達日起一年內，將暫停收購公糧一次。

嘉義縣環保局長張輝川表示，違規露天燃燒經查獲，將處以1200元至10萬元的罰鍰，若違反者是營利公司或工商場，處500萬元以下罰鍰。

張輝川指出，運用「AI智能煙霧探測制高點監控」科技化管制露天燃燒，今年在主要監控區域內露天燃燒件數，較112年同期（1至10月）減少38%，顯示此系統已發揮功效。（編輯：李亨山）1131202