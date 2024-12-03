苗縣公館福菜嘉年華14日登場 推客家味饗宴

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣公館鄉農會舉辦福菜嘉年華活動將於14日登場，除有揉芥菜及擠福菜DIY、藝文市集外，今年也推出客家味「福菜饗宴」，每桌新台幣5000元，10日起開放訂桌。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，公館鄉是福菜的故鄉，每年9月、10月農友會種植芥菜並利用傳統醃漬技術製作成酸菜、福菜、梅乾菜，迎接「收冬」時節到來。

公館鄉農會以「新食福菜 大發福財」為主題，舉辦客家福菜嘉年華活動，預計14日、15日上午9時至下午5時在苗栗特色館登場。

活動當天除將有藝文表演、農特產品市集、揉芥菜及擠福菜DIY體驗外，今年也推出充滿客家味的福菜饗宴，結合在地特色食材與客家料理，每桌費用5000元，10日起開放訂桌。

農會今天辦宣傳記者會，邀請公館在地廚師徐治強以福菜設計多道創意料理，並於現場示範福氣香煎魚塊，色香味俱全。

古雪雲說，14、15日活動期間，農會家政班也會在現場大展身手，在不同時段販售客家銅板美食，像是紫米飯糰、酸菜白肉肚片湯、酸菜蛋糕、酸菜菜包等美食，歡迎民眾到場品嚐公館在地好滋味。（編輯：戴光育）1131203