中華基督教救助協會幫弱勢有成 新北市頒奉獻獎

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）中華基督教救助協會長年救助社會最底層的經濟弱勢家庭，提供陪讀、食物銀行等多元即時服務，積極投入愛心與公益行動有成，今天獲新北市府頒發人民團體「最佳領航奉獻獎」。

新北市人民團體領航金獎暨性別平等績優團體今天下午在市府頒獎，新北市長侯友宜頒給中華基督教救助協會「最佳領航奉獻獎」殊榮，也頒發其他獎項給新北市國際生命線協會等獲獎單位。

社會局表示，已故藝人孫越於1998年發起成立中華基督教救助協會，連結教會在急難救助、兒童課後陪讀、食物銀行、促進長者健康的服務領域。協會在新北市淡水、永和、八里、深坑區深耕多年，不遺餘力照顧弱勢家庭及脆弱家庭兒少。

會中，透過影片介紹，救助協會推出「課後陪讀計畫」，提供貧困、單親、外籍配偶家庭兒少免費參加課業輔導，讓經濟弱勢家庭的孩子不要輸在起跑點。

以往是受輔導陪讀少年、現在回到淡水區毘努伊勒靈糧堂陪讀的「小瑜」表示，因父母離異，在陪讀班「找到像家一樣的地方，擁有安全感」。長大就讀餐飲科系後變成孩子的依靠，會教導孩子們烘焙等課程。

毘努伊勒陪讀班在淡水設立15年，由王明悉、郭雅玲牧師夫婦主責，最多時候曾陪讀高達40多個孩子。郭玲雅說，除耐心的陪伴，也在孩子身上學到各種特殊教育及輔導方法。

深坑區喜樂教會牧師黃淑如表示，每個孩子身上都有自身的故事，透過長期接觸與陪伴，讓其放學後有家的安全場所，避免無人管束照料、在外遊盪，因而接觸不良誘惑及危險的機會。

她說，耐心陪伴的目標是「讓孩子從不快樂變成快樂」，並引導他們為生命負責，找到人生目標。

喜樂教會的周圳杰老師指出，會留下照顧教會的弟妹，是看見陪伴自己這樣久的家有需要，因此留下來。

協會秘書長夏忠堅表示，面臨的挑戰是資源取得與分配，食物銀行定期提供經濟弱勢家庭基本民生必需品，將撙節的生活開支運用在兒少教育、醫療。

協會總監張謙方指出，結合業者啟動惜食計畫，提供陪讀班孩童成長所需的營養，協會從老到少，提供弱勢家戶多元、即時的服務。（編輯：戴光育）1131205