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振興花蓮觀光 在地業者推10條食農低碳遊程

2024/12/5 18:01（12/5 18:21 更新）
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花蓮縣體驗活動金質獎競賽5日在花蓮火車站前頒獎，評選出前3名、嘉獎及潛力獎等，花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，無論是否得獎，都盼輔導業者更精進遊程內容，提供專業建議，讓遊程更具吸引力。圖為頒獎現場展示主題遊程相關介紹。中央社記者張祈攝 113年12月5日
花蓮縣體驗活動金質獎競賽5日在花蓮火車站前頒獎，評選出前3名、嘉獎及潛力獎等，花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，無論是否得獎，都盼輔導業者更精進遊程內容，提供專業建議，讓遊程更具吸引力。圖為頒獎現場展示主題遊程相關介紹。中央社記者張祈攝 113年12月5日
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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）接連天災重創花蓮觀光，在地休閒農業業者策劃10條食農及低碳遊程，最低4人就可成行，包括單車旅遊、採摘野菜、金針或製茶等，遊程有不同主題，帶給遊客不同體驗。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，為輔導縣內休閒農業業者推動食農教育及低碳旅遊，連續3年舉行「體驗活動金質獎競賽」，由評審委員實際走訪，提供優化建議，縣府則會媒合旅行社納入行程安排，增加曝光度。

體驗活動金質獎競賽今天在花蓮火車站前頒獎，評選出前3名、嘉獎及潛力獎。陳淑雯說，無論是否得獎，用意都在輔導業者更精進遊程內容，提供專業建議，讓遊程更具吸引力。

金質獎第1名由花蓮市農會－撒固兒的秘密森林拿下，半天遊程費用新台幣990元，採預約制20人成行，內容包括認識林下經濟展業、走訪撒固兒步道、葉拓蜂蠟布及參訪野菜市集。

花蓮市農會推廣部主任柯惠娟說，這套遊程主打食農教育，讓民眾認識林下經濟作物，實際製作段木木耳，帶回家後等待約3個月就可收成，讓民眾享受生產到食用的過程。

柯惠娟說，撒固兒部落以撒奇萊雅族及阿美族為主，也會帶領遊客走進社區，認識原民傳統野菜，品嚐天然美味。

10條行程分布在花蓮縣內北中南地區，行程約半天至2天不等，費用從990元至1萬1000多元不等，花蓮縣府農業處指出，10條遊程將公布在縣府官網，提供遊客規劃行程。（編輯：陳政偉）1131205

花蓮體驗活動金質獎競賽5日頒獎，金質獎第一名由花蓮市農會遊程「撒固兒的秘密森林」拿下，主打食農教育，讓民眾認識林下經濟作物，實際製作段木木耳，帶回家後等約3個月就可收成，讓民眾享受生產到食用的過程。圖為頒獎活動現場體驗製作段木木耳。中央社記者張祈攝 113年12月5日
花蓮體驗活動金質獎競賽5日頒獎，金質獎第一名由花蓮市農會遊程「撒固兒的秘密森林」拿下，主打食農教育，讓民眾認識林下經濟作物，實際製作段木木耳，帶回家後等約3個月就可收成，讓民眾享受生產到食用的過程。圖為頒獎活動現場體驗製作段木木耳。中央社記者張祈攝 113年12月5日
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