本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅彈劾案過關難度高 看懂韓國朝野盤算與法律戰線
首頁 / 地方

台南衛生局某科長遭控霸凌 市府啟動調查勿枉勿縱

2024/12/5 19:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南5日電）一名匿名者在Dcard發文指控台南市政府衛生局某科長霸凌，宣稱這名科長是土皇帝，與前疾病管制署整備組長差不多；衛生局獲報後已啟動調查，期待還原真相，勿枉勿縱。

衛生局今晚表示，已組成調查委員會啟動調查，另聘專家擔任委員，先對全科進行無記名問卷，後續如願接受訪談再進行，透過公正調查過程給投訴者一個公道，也避免被投訴者蒙冤。

一匿名者昨晚在Dcard發文指出，「全糖市」（指台南）衛生局某科長惡名昭彰，有嚴重情緒控管問題，勞動部霸凌事件曝光後，大家都等著這名科長浮出水面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

匿名者表示，這名科長與前疾管署整備組長差不多，土皇帝一個，摔東西、甩電話、咆哮，幾乎天天上演，科務會議羞辱同仁，也是家常便飯，自己開刀住院，還要股長向人索取金錢買補品供奉。

匿名者說，人事寄Mail調查霸凌，結果願接受訪談科員卻接到公文要出席調查會議，公文未用密件或信封包著，搞到整科都知道；「全糖市」辦案過程有夠可笑又離奇，調查霸凌反而助長霸凌事件延伸，這樣的訪談，誰敢說真話。（編輯：陳仁華）1131205

Dcard
高市某痔瘡診所遭爆有密醫 衛生局將無預警稽查
勞動部霸凌事件
民眾黨團民調：5成8不滿勞動部霸凌案處理方式
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：